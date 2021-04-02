Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa Barosundan yapılan açıklamaya göre, sanık S.Y'nin yargılaması Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı. Saldırıya uğrayan Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ın katılan olarak yer aldığı davanın gerekçeli kararında sanığın, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği sabit görüldü.

Sanığa, eylemi silah sayılan falçatayla gerçekleştirmesi ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

- Olay

Bursa'da, 24 Ekim 2019'da avukat İlknur Nazlı Gökyıldız, işveren belediyeyi temsilen taraf vekili olarak belediyenin eski çalışanı S.Y. ile iş davası kapsamında zorunlu ara buluculuk görüşmesi için ara bulucu meslektaşının ofisinde bir araya gelmiş, görüşme sırasında Gökyıldız'ı falçatayla rehin alan S.Y, odadakileri çıkararak yaklaşık 10 dakika boyunca avukatı rehin tutmuştu. Avukatlık bürosunun bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine falçatayı bırakan zanlı, önce gözaltına alınmış, daha sonra ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.