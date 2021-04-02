Rize'de çay üreticileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam 21.00 itibarıyla geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, yaklaşan çay sezonu öncesi çay bahçeleri ile ilgilenecek çiftçilere yönelik bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gübreleme yapmak üzere çay bahçelerine gidecek vatandaşların sokağa çıkma muafiyetinden yararlanmaları için il merkezi veya ilçe ziraat odalarından çiftçi belgesi temin etmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğer söz konusu çiftçi belgeleri kişilerin anne yada babasının üzerine ise sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Ancak belge diğer aile büyüklerinin adına kayıtlı ise nüfus müdürlüklerinden alacakları nüfus kayıt örnekleri akrabalıklarını belgelemek ve aynı zamanda aile büyüklerinin adına kayıtlı olan çiftçi belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yarıcılar için ise çay bahçesi sahipleri tarafından hazırlanan ve ilgili köy veya mahalle muhtarı tarafından onaylanan yarıcılık belgesinin kolluk kuvvetlerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu belgelerini tamamı ikametgah adresi ve tarım arazisi arasındaki güzergah dahilinde geçerli olacaktır."