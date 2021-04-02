Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.967,00 lira oldu.
|02 Nisan 2021 12:51
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|451,80
|452,00
|447,00
|447,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.977,00
|2.998,00
|2.946,00
|2.967,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|412,00
|416,00
|408,00
|412,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.909,00
|2.929,00
|2.879,00
|2.899,00
|Yarım Ziynet
|1.455,00
|1.465,00
|1.440,00
|1.450,00
|Çeyrek Ziynet
|727,00
|732,00
|720,00
|725,00
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