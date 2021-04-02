2020/2 KPSS tercihlerinde yerleşenlerin hepsi atandı SGK'dakiler hariç
|02 Nisan 2021 12:53
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ÖSYM Başkanlığı, 2020/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adayları 14 Ocak 2021 tarihinde açıklandı.
Kamu kurumlarının hemen hepsi yerleşen adaylardan, atama esas belgeleir talep ederek, göreve başlattı.
Ancak, SGFK'ya yerleşen adayların ataması hala yapılmamıştır. Memurlar.net'e ayyazan adaylar yerleştirme işlemlerinin bekletilmemesini talep ediyor.
İşte bazı adayların memurlar.net'e gönderdiği ortak talep metni:
"Merhaba. Ocak ayında yapılan KPSS 2020/2 ataması ile diğer kurumları
kazananların neredeyse hepsi göreve başlamışken SGK sona kaldı ve kurumdan hiçbir
şekilde bilgi alamıyoruz.
Tercih sonuçlarının açıklanmasının üzerinden tam 2 ay geçti ve şimdi yine ucu açık bir şekilde sebepsiz bekletiliyoruz. Sitenizde haber yapılırsa bu durum mağduriyeti gidermek adına belki kurumun veya bakanlığın dikkatini çekebiliriz. Teşekkür ederiz."
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