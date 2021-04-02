Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,88 puan artışla 1.438,44 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 5,25 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu belirterek, öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançların öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.