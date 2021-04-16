İkinci başvuru üzerine, dava açma süresi ihya edilerek, dava açılabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idareye ilk başvuruya olumsuz cevap verilmesi ve süresinde dava açılmaması üzerine ikinci kez yapılan başvuruya verilen cevaba açılan davanın, dava açma süresini ihya etmeyeceğine karar verdi.
|16 Nisan 2021 10:04
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Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan olayda, şube müdürü ataması olmuş ancak Danıştay, atamalarda sadece sözlü sınav puanının esas alınmasından dolayı yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Yönetmelik hükmünün iptali üzerine tercih hakkı kazanan adaylar idareye başvuruda bulunmuş ancak verilen cevaba süresinde dava açılmamıştır. Ancak adaylar bir süre sonra idareye ikinci kez başvurmuş ve zımnen red kararı üzerine de dava açmışlardır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ikinci başvuru ile dava açma süresinin yeniden ihya edilemeyeceğine karar vermiştir. Karar 3'e karşı 10 oyçokluğuyla alınmıştır.
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