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Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
|02 Nisan 2021 14:02
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Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan H.Y. (30), sobadan sızan gazdan etkilendi.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, H.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan H.Y'nin cenazesi daha sonra yakınlarına teslim edildi.
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