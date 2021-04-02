Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|02 Nisan 2021 14:17
|+Aa- Yazdır
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık A.T. ve avukatı katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ç, sanık A.T. ile lise son sınıfta FETÖ'ye ait evlere birlikte gittiklerini, kendileriyle "örgüt abi"sinin ilgilendiğini söyledi.
A.T. ile aynı askeri okulu kazandıklarını belirten E.Ç, "Askeri okulu kazandıktan sonra bizimle Ahmet kod adlı örgüt üyesi ilgilendi. Askeri okuldaki okurken Ahmet hafta sonları geliyordu. Bir evde buluşuyorduk. 2012 yılından sonra örgütle irtibatımı kopardım." ifadelerini kullandı.
Sanık A.T, savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan A.T, "FETÖ/PDY'ye ait evlerde kalmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın askeri sınavlara hazırlık döneminde FETÖ'nün evlerinde kaldığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunu belirterek, A.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün sözde 'Adıyaman bölge ablası' serbest bırakıldı
02 Nisan 2021 15:19
|FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı
02 Nisan 2021 11:46
|Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
02 Nisan 2021 10:04
|FETÖ'nün hakim savcı çalışma evinde kalan 8'i avukat 14 gözaltı
02 Nisan 2021 09:47
|Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı
02 Nisan 2021 09:13
|Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 10'u görevde asker 34 gözaltı
02 Nisan 2021 08:59
|DEAŞ'lı kadınların 'bizi Avrupa'ya alın' modası
02 Nisan 2021 07:35
|FETÖ, CIA'in 'küresel enstrümanı'
02 Nisan 2021 06:50
|DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı
02 Nisan 2021 01:49
|FETÖ'nün üst düzey sorumlusu havalimanında yakalandı
01 Nisan 2021 23:38