TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki üst klasman hakemi ile bir üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
|02 Nisan 2021 14:25
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TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Herhangi bir semptom göstermemelerine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınan hakemlerimizin tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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