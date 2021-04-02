2020/7 KPSS tercihlerindeki düzenlemeye dair Danıştay İDDK kararı

Bilindiği üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020/7 KPSS tercihlerinde, kamuda çalışanların, boş kadrolarını tercih etmesini engellemek için mevzuat düzenlemesi yapmıştı. Tıklayın. Mevzuat değişikliği sonrasında, 2020/7 KPSS tercihleri için adayların başvurusu alınmış ancak kamuda çalışanların başvurusu reddedilmiştir.

Kamuda çalışanlar, mevzuat hükmünün iptali için dava açmış ve Danıştay 2. Dairesi, 9 ay sonra mevzuat hükmünü iptal etmişti. İptal kararını uygulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2347 sözleşmeli pozisyonu bir daha ilana çıkarak, bu kez sadece 2020/7 KPSS tercihleri sırasında kamuda olup da tercih edemeyenlerin başvurusunu almıştır. Başvuran adaylar 2020 yılı mart ayındaki taban puanlara göre kadrolara yerleştirilmiştir. 74 adayın, geçen yıl oluşan taban puanların üstüne çıkarak yerleşmeye hak kazandığı belirtilmiştir.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuat hükmü hakkında yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay kararına itiraz etmiştir. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 2. Dairesinin kararını iptal etmiştir.

Aşağıda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararına yer veriyoruz. Danıştay İDDK, Covid-19 salgının toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve bu dönemde artan işsizliğe çözüm olması amacıyla istihdam politikası çerçevesinde, istinai olarak uygulamaya konulan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına karar vermiştir.