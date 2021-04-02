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Miras için gelinini öldürdü
Aksaray'da, bir kişi miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, gelinini öldürdü 3 çocuğu ve damadını da yaraladı.
|02 Nisan 2021 14:31
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