Güvercin uçururken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de çatıda güvercin uçururken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk hayatını kaybetti
|02 Nisan 2021 14:43
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Küçükçekmece'de, binanın çatısında güvercin uçurdukları sırada yüksek gerilim hattına temas eden 15 yaşındaki Samet Ö. hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'taki bir binanın çatısında güvercin uçuran Samet Ö. ve kuzeni Şiyar Ö'yü (15), yüksek gerilim hattındaki tele teması sonucu elektrik çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Samet Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Şiyar Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptı.
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