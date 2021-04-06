YDS 70 istenince 2000 yerine 643 aday başvurabildi
|06 Nisan 2021 11:00
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Ülkemizde İİBF bölümlerinden her yıl binlerce kişi mezun oluyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılının Ekim ayında 500 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı. Tıklayınız.
Bu ilanda, hukuk ve İBBF, SBF mezunlarına başvuru hakkı tanınmıştır.
İlanda yer alan düzenleme gereğince 4 katı aday yani 2 bin aday sözlü sınava alınacaktı. Ancak YDS 70 şartını sağlayan az sayıda aday olduğu için 500 kişinin alınacağı alımda sözlü sınava sadece 643 aday başvurabilmiştir.
Sözlü sınava Kasım ayında alınan ve sonuçları bekleyen adaylar, 500 kişilik kontenjanın doldurulmaması ihtimalinden dolayı tedirginlik duyuyorlar.
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