1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı

Mersin'de yurt dışında yaşayan kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kendisine benzeyen A.T.'yi dublör olarak kullanarak, 1 milyon lira değerindeki iki iş yerini üzerlerine geçiren çeteye yönelik 2'nci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
 02 Nisan 2021 15:15
+Aa- Yazdır
Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı

Yurt dışında yaşayan ismi açıklanmayan bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçiren çete, kimlik fotoğrafında kendisine benzeyen A.T.'yi kullanarak, 1 milyon lira değerindeki iki iş yerini üzerine geçirdi. Çeteyi organize eden Ş.K. ile üyeleri arasında para yüzünden kavga çıktı.

Bu olayın ardından kavganın taraflarını hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini saptadı.

SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Dükkanları satmaya çalışan çete üyesi 7 kişi, 29 Aralık 2020'de Tapu Müdürlüğü'nde operasyonla suçüstü gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORGANİZATÖR VE DUBLÖR TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çeteyi organize ettiği öne sürülen Ş.K. ile dublör A.T.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, organizatör Ş.T., dublör A.T., O.S., S.S., N.E. ve F.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital tapu ile kimlik fotokopileri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.K. ile A.T. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7'e yükseldi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dezenfektan molalı polis dayağına 4,5 yıl hapis istemi
01 Nisan 2021 18:57		 Skandal görüntülerin çekildiği turşu tesisi kapatıldı
01 Nisan 2021 17:55
Müdürden, müdüre hakaret suçlaması
01 Nisan 2021 13:03		 Melek İpek'in, 112 görevlisiyle görüşmesi dosyaya eklendi
31 Mart 2021 20:59
Polisin fuhuştan işlem yaptığı kadını öpmesi rüşvet sayıldı
31 Mart 2021 15:42		 Aydın'da filyasyon ekibine saldıran kişi tutuklandı
31 Mart 2021 14:45
200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı
31 Mart 2021 13:52		 Polisi ısırdı, üzerlerine araç sürdü, mahkemeden serbest kaldı
31 Mart 2021 13:17
Fatma öğretmenin katilinin akıl sağlığı yerinde kararı
30 Mart 2021 19:40		 Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesine, Başsavcılıktan açıklama
30 Mart 2021 17:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Yerli sprey aşının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı15:22 - Bakan Ersoy, AKM'nin açılış tarihini açıkladı15:19 - FETÖ'nün sözde 'Adıyaman bölge ablası' serbest bırakıldı15:15 - Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı15:06 - Biontech aşısı uygulanmaya başladı: Depodan hastaneye aşının yolculuğu14:52 - TBMM'de oylama yenilenmesi örnekleri daha önce de yaşandı
14:47 - 'Vatandaş 'siz durun, biz bu işi hallederiz dedi' ekonomi toparlandı'14:43 - Güvercin uçururken yüksek gerilim hattına temas eden çocuk hayatını kaybetti14:40 - Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi14:35 - '61 ve 82 anayasaları üstünde kan bulunan anayasalardır'14:31 - Miras için gelinini öldürdü14:27 - İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
14:26 - 2020/7 KPSS tercihlerindeki düzenlemeye dair Danıştay İDDK kararı14:25 - TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu14:17 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi14:14 - KDK ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı14:02 - Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti
14:00 - İçişleri Bakanı Soylu: Geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurb 1
sükse 1
tasadduk 1
tezvirat 1
ateş ediyor 1
kiracıyız şu dünyada 3
elitist 1
iskender kebap-künefe yanında light cola içen kişinin ruh hali 2
gbt 1
sıcakkanlı insan 3
SON İLANLAR
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam