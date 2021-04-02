Plajlara mermer ve kuvars tozu döken otellere inceleme
|02 Nisan 2021 15:42
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullanan 2 işletmeye 575 bin 263 Türk lirası para cezası verildiğini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın, Bodrum'da bazı otel ve tatil köylerinin plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullandıklarına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattığını belirtti.
Hava ve karadan gerçekleştirilen denetim çalışmalarında kısa süre içerisinde 37 tesisin denetlenerek kum numuneleri alındığını aktaran Kurum, "Çevre kirliliğine neden olduğunu tespit ettiğimiz 2 işletmeye 575 bin 263 Türk lirası ceza uyguladık. Denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimizin kontrolörlüğünde, kirliliğe neden olan işletmeler temizlik çalışmalarını başlattılar." ifadelerini kullandı.
Kurum, sahiller tamamen eski haline dönene dek çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizerek, "Cennet vatanımızın güzel koylarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çevresel denetimlerimizin yanı sıra kaçak yapılaşmayla mücadelemizi de kesintisiz sürdürmeye, doğa harikası koylarımızı en güzel haliyle geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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