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Altın kaplamalı pastırma 800 liraya satışta

Kayseri'de pastırmacı Tolga, şehrin vazgeçilmez lezzetlerinden pastırmayı altın ile kaplayarak kilosu 800 TL'den satışa sundu. Pastırmacı Tolga, "Son 1 yıl içinde altın pastırma ile alakalı bizden bir talep oldu. En sonunda altın kaplamalı pastırma yapmaya başladık" dedi.
 02 Nisan 2021 15:42
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Altın kaplamalı pastırma 800 liraya satışta

Kazancılar Çarşısında işletmesi bulunan fenomen pastırmacı Tolga, müşterilerinden gelen talep üzerine altın kaplamalı pastırma satışına başladı. Altınla kaplanan pastırmanın kilosu 800 TL'ye satılıyor.

Türkiye'de ilk kez altın kaplamalı pastırmayı kendisinin satışa sunduğunu belirten pastırmacı Tolga, "30 yıldır bu sektörün içindeyiz ve son 5 yıldır da web sitesi üzerinden satış yapıyoruz. Son 1 yıl içinde altın pastırma ile alakalı bizden bir talep oldu. En sonunda altın kaplamalı pastırma yapmaya başladık. Aşağı yukarı 6 aydır bunun satışını yapmaya devam ediyoruz. İster istemez gördüğümüz görseller veya yenilikler bizi değiştiriyor. Özellikle sosyal medyada gördüğümüz farklılıklar bizi bu tarafa doğru itmeye başladı. İşlemi basit olmamasına rağmen eti yaptıktan sonra kaplama işlemi ortalama 1 gün sürüyor. İlk gösterdiğimizde vatandaşlarımız garip karşılamasına rağmen burada da birkaç kişiye yedirdiğimizde, seven ve aşırı derecede beğenen müşterilerimiz oldu. Bunlarda bizim hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından güzel tepkiler aldığını belirten pastırmacı Tolga sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri'de ilk biz olduğumuz için 'altını altına kaplamışsın' ifadeleri kullanıyorlar. Altın kaplamalı pastırmanın dilimi 18 TL civarında geliyor."

"1 kilogram alırsanız da 800 TL civarında da kilosunu satıyoruz. Bu yenilebilir altındır. Tüketiminde herhangi bir sıkıntı olmadan rahatça tüketilebilir. ""Kağıt altın olarak geçiyor. Özellikle biz bu kağıt altını yurt dışından getiriyoruz. Çok kaliteli bir firmanın ürünüdür. Tüketirken herhangi bir sıkıntı veya problem olmuyor"
DHA
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