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Bakan Soylu: 2021'de kazalarda can kaybı yüzde 10 daha azaldı
Bakan Soylu: "Trafik kazalarında can kaybı azalması, 2021 yılında da devam ediyor. İlk üç ayda trafik kazalarında 61 daha az can kaybı ile geçen yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 10,5 azaldı."
|02 Nisan 2021 15:49
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021'in ilk üç ayında da trafik kazalarına bağlı can kaybının azalmaya devam ettiğini kaydetti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafik kazalarında can kaybı azalması, 2021'de de devam ediyor. İlk üç ayda trafik kazalarında 61 daha az can kaybıyla geçen yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 10,5 azaldı." ifadelerini kullandı.
Soylu, paylaşımında trafik kazalarına bağlı can kayıplarını gösteren bir infografiğe de yer verdi. Buna göre, 2020'de 397 olan olay yeri ölümleri 2021'in ilk üç ayında 390; 2020'nin ocak ayındaki 192 olan olay sonrası ölümler ise 2021'in ocak ayında 138 olarak kayıtlara geçti.
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