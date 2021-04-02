AÖF online sınav giriş bilgileri yayımlandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi çevrimiçi ara sınav giriş bilgilerini açıkladı.
|02 Nisan 2021 15:58
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Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru;
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.
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