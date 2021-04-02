Güvenlik Soruşturması, 6 Nisan'da TBMM'de yeniden görüşülecek
|02 Nisan 2021 16:03
|+Aa- Yazdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulun, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığındaki birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesinin ardından devreye girmişti.
Şentop başkanlığında dün toplanan TBMM Başkanlık Divanı, AK Parti'nin, "TBMM Başkanvekili Akar'ın, anlaşmazlığa rağmen oylamayı tekrarlamaması veya elektronik oylamaya başvurmaması"na ilişkin itirazını görüştü.
- Divan Toplantısı'nda görüntüler izlenerek itirazlar değerlendirildi
Başkanlık Divanı Toplantısında, TBMM İçtüzüğüne göre, Başkan(vekili) ile katip üyeler arasındaki konuşmalar, tutanaklara yansıtılmadığı için TBMM TV'nin kayıtlarına da başvuruldu. Görüntüler izlenerek, konuya ilişkin itirazlar değerlendirildi.
Toplantıda, oylamanın; İçtüzüğün, "İşaretle oylamada usul" başlıklı 141'inci maddesine ve TBMM teamüllerine uygun olmadığı, bu nedenle İçtüzüğün 13'üncü maddesi kapsamında oylamada önemli bir yanlışlık yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda hazırlanan TBMM Başkanlığı Tezkeresi'nde, kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın yenilenmesi istenerek, Genel Kurulun onayına sunuldu.
Genel Kurulun dünkü birleşiminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesine dair oylamanın yenilenmesine yönelik Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından yenilenen oylamayla, kanun teklifinin görüşmelerine 6 Nisan Salı günü devam edilecek.
- Oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor
TBMM İçtüzüğüne göre, Genel Kurulda işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile katip üyeler, beraberce sayarak tespit ediyor.
Başkan ile katip üyeler arasında anlaşmazlık olması durumunda, oturumu yöneten Başkanın, oylamayı tekrarlaması ve elektronik sistemle yapması gerekiyor; Başkan oylamanın sonucunu kendi kanaatine göre açıklayamıyor.
Genel Kuruldaki oylamalarda bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, İçtüzüğün 13'üncü maddesi devreye giriyor. Bu durumda, Başkan usul görüşmesi açabiliyor ve gerekirse yeniden oylama yapabiliyor. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li Öztrak: Güvenlik soruşturması bir yıl gündeme alınamaz
02 Nisan 2021 17:53
|Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna müdahale etti
02 Nisan 2021 17:07
|MSB: Azerbaycan askerlerinin komando temel eğitimleri devam ediyor
02 Nisan 2021 16:54
|Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' yanıtı: Hükümet dimdik ayakta
02 Nisan 2021 16:40
|Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
02 Nisan 2021 14:40
|'61 ve 82 anayasaları üstünde kan bulunan anayasalardır'
02 Nisan 2021 14:35
|KDK ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
02 Nisan 2021 14:14
|'Cumhur İttifakı gittikçe güçlenerek devam ediyor'
02 Nisan 2021 13:51
|'Yeni anayasa tartışmasını genişleterek desteklememiz lazım'
02 Nisan 2021 13:39
|Akşener: Güvenlik soruşturmasının neticesi hayırlı olmayacak
02 Nisan 2021 13:37