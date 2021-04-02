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Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' yanıtı: Hükümet dimdik ayakta

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı: "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor"
 02 Nisan 2021 16:40
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Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' yanıtı: Hükümet dimdik ayakta

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Rize'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Çeşitli ziyaretlerde de bulunan Yazıcı, ÇAYKUR Botanik Bahçesi'nde, gazetecilere bazı muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen erken seçim söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, erken seçim söylemlerinin yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını ifade ederek "Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden ortada gözükmüyor. Hükümetimiz dimdik ayakta, parlamento çalışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı ortada yok. Bir meclis başkanı seçememe gibi bir sorun yok. Dolayısı ile bir erken seçim ile meclisin yapısının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir sebep yok. Seçimler inşallah Anayasada yer aldığı gibi 2023 yılında gerçekleşecek." dedi.

Erken seçim söylemlerinin kimse tarafından kabul görmediğini dile getiren Yazıcı, "Bunlar beyhude beyanlar. Günlük, gündelik, başka bir şey üretemeyen muhalefetin dile getirdiği söylemler. İçi boş söylemler olarak görüyorum." diye konuştu.

Yazıcı, Rize'de planlı olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını da anımsatarak "Doldurulmuş deniz üzerine inşa edilmiş ama korozyona uğramış bu yerlerin yıkılıp yeniden planlanarak yapımına başlanıyor olması çok sevindirici. Burada yapılacak binalar ortaya çıktığında çevrede benzer alanlarında dönüşüm bakımında özendirici, cesaretlendirici bir sonuca vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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