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Ankara Kızılay'da Butik Kurs Merkezi Odtünet

Ankara'da dershane denildiğinde akla ilk gelen kurumlardan birisi Odtünet Butik Kurs merkezidir.
 02 Nisan 2021 16:44
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Ankara Kızılay'da Butik Kurs Merkezi Odtünet

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Ankara'da dershane denildiğinde akla ilk gelen kurumlardan birisi Odtünet Butik Kurs merkezidir.

Vip eğitim anlayışıyla sınırlı sayıda kontenjan alan kurum, öğrencileriyle birebir ilgilenmektedir.

Odtünet Butik Kurs merkezinde eğitim, YAZ KAMPI ile başlamaktadır. Yaz kampında öğrencilere 180 saatlik TYT dersleri verilmektedir. Kuruma gelen her öğrenciye bireysel bursluluk sınavı yapılmaktadır.

Ayrıca başarılı olan öğrenciler %100 ücretsiz eğitimden yararlanmaktadır. Sınav sonuçlarına göre seviye grupları oluşturulup her öğrenciye kendi düzeyindeki sınıfta eğitim görme imkanı sağlanmaktadır.

Sınav sisteminde, başarıyı getirecek yöntemler ODTÜNET KURS merkezinde uzman öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Öğrenciler her hafta deneme sınavına girerler, bu sınavların analizleri koçluk öğretmenleri tarafından öğrenciyle birlikte yapılmaktadır. Öğrenciler, eksik oldukları konuları bireysel veya sınıf etütleri ile kapatmaktadır. ODTÜNET BUTİK KURS merkezinde soru bankası yazarı öğretmenler derse girmektedirler. Öğretmenler, öğrencilerin gelişimini takip etmekte bu gelişimleri kayıt altına alarak öğrenci ve veliye geri dönüt verisi oluşturmaktadırlar.

ODTÜNET kurs merkezi semt olarak Kızılay ve Keçiören'de yer almaktadır. KIZILAY DERSHANE içerisinde en avantajlı fiyat politikası, en iyi sınav taktikleri ve en çok başarı yüzdesiyle rakipleri arasında öne geçmektedir. Konum itibariyle Kızılay'da nezih bahçesi ve güvenliği olan sayılı kurumlardan biridir.

Feynmann-Pomodoro-Nlp sistemleri ile kişiye özgü ders planlamaları ve çalışmaları yapılmaktadır.

Ankara dershanelerinde en önemli eksiklik öğrenci planlamasında yeteri kadar önem vermemektir. Her bireyin kendine özgü çalışma metodu, anlama kapasitesi, öğrenme yetisi vardır. Bu farklılıklardan dolayı her öğrenci

için kişisel koçluk, çalışma planı, turlama tekniği ve daha bir çok yeni nesil yöntem, Kızılay dershaneleri içerisinde en iyi dershane ödülünü alan Odtünet kurs merkezinde eğitim alan öğrencilere uygulanmaktadır.

Kızılay dershane fiyatları araştırıldığında sunmuş olduğu kaliteli Vip dershane modeli olması yanında, velilerin ekonomisini sarsmayan ücretle hizmet vermektedir. Odtünet dershanesi öğrenci ve velilerin çözüm ortağıdır.

-Sınav kaygısı

-Stres

-Zaman yönetimi

-Çalışma sistemleri

-Turlama taktiği

-Türkiye Geneli Deneme Sınavları ve Analizleri

-Rehberlik ve Koçluk Sistemi

-Seviyeye uygun Yayın desteği ve daha fazlası ile sizlerin yanında...

Odtünet Kurs, Ankara Dershane, Kızılay Dershane,

En iyi Dershane, Butik Dershane kavramlarında araştırılması ve görüşülmesi gereken nadir kurumlardan birisidir.

Bizimle görüşmeden kararınızı vermeyiniz.
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