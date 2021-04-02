1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elif'e çarpıp 67 km sürükleyen sürücüden pişkin savunma

Şanlıurfa'da, kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket'e (17) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, genç kızın 67,5 metre sürüklenip can verdiği kazanın yaşandığı güzergahta, yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü, beraatini istedi.
 02 Nisan 2021 16:48
+Aa- Yazdır
Elif'e çarpıp 67 km sürükleyen sürücüden pişkin savunma

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu. Elif Bereket'in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası düzenledi.

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı'nın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın iki duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Badıllı ifadesinde, pişman olduğunu, kazanın yaşandığı güzergahta yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti. Bereket ailesinin avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: 2021'de kazalarda can kaybı yüzde 10 daha azaldı
02 Nisan 2021 15:49		 89 yaşındaki kayınpeder, miras için gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
02 Nisan 2021 15:33
Miras için gelinini öldürdü
02 Nisan 2021 14:31		 Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti
02 Nisan 2021 14:02
'FETÖ' bahanesiyle kandırarak 750 bin lira dolandıran zanlılar yakalandı
02 Nisan 2021 13:34		 Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
02 Nisan 2021 12:43
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
02 Nisan 2021 12:25		 PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
02 Nisan 2021 11:56
Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
02 Nisan 2021 11:10		 Hudut kartalları 3 ayda 22 FETÖ'cüyü Yunanistan'a kaçarken yakaladı
02 Nisan 2021 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - CHP'li Öztrak: Güvenlik soruşturması bir yıl gündeme alınamaz17:51 - Çeyrek altın 734 TL'den haftayı tamamladı17:45 - Koronalı adam bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması pes dedirtti17:44 - Dolar haftayı düşüşle kapattı17:37 - Zonguldak'ta FETÖ davasında 11 sanık hapisle cezalandırıldı17:34 - Vali 'maalesef' diyerek uyardı: Ev ziyaretleri devam ediyor
17:21 - Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı17:19 - Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı17:19 - GİB, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını iptal etti17:13 - Kırmızıya dönen ilde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 5817:07 - Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna müdahale etti16:59 - Bakan Dönmez: Konya'da 1000 megavatlık tesisin yapımına başladık
16:57 - Bir üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde tüm adaylara 100 tam puan verdi16:54 - MSB: Azerbaycan askerlerinin komando temel eğitimleri devam ediyor16:48 - Elif'e çarpıp 67 km sürükleyen sürücüden pişkin savunma16:44 - Ankara Kızılay'da Butik Kurs Merkezi Odtünet16:40 - Hayati Yazıcı'dan 'erken seçim' yanıtı: Hükümet dimdik ayakta
16:27 - Çocuğunu okula götüren kadının başına cam düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
Erdoğan çağrıda bulundu, vatandaş akın etti, 6 günde rekor kırıldı
Ak Parti ve MHP'nin sayısı yeterli değil, HSK'ya üye seçimi kurayla olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mazoşist 1
mention 1
polemik 1
Çok sevememek 1
influencer kelimesi 1
kakofoni 1
olcaytu 1
suzan 2
zer 1
Kuzey deniz yolu 1
SON İLANLAR
Malatya Battalgazi Sulama Birliği 18 işçi alacak
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam