Elif'e çarpıp 67 km sürükleyen sürücüden pişkin savunma
|02 Nisan 2021 16:48
|+Aa- Yazdır
Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu. Elif Bereket'in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası düzenledi.
Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı'nın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın iki duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Sanık Badıllı ifadesinde, pişman olduğunu, kazanın yaşandığı güzergahta yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti. Bereket ailesinin avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Soylu: 2021'de kazalarda can kaybı yüzde 10 daha azaldı
02 Nisan 2021 15:49
|89 yaşındaki kayınpeder, miras için gelinini öldürüp 4 yeğenini yaraladı
02 Nisan 2021 15:33
|Miras için gelinini öldürdü
02 Nisan 2021 14:31
|Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti
02 Nisan 2021 14:02
|'FETÖ' bahanesiyle kandırarak 750 bin lira dolandıran zanlılar yakalandı
02 Nisan 2021 13:34
|Kadın avukatı falçatayla rehin alan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
02 Nisan 2021 12:43
|Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü
02 Nisan 2021 12:25
|PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
02 Nisan 2021 11:56
|Dilencinin ekmek arası porsiyonu böyle olur
02 Nisan 2021 11:10
|Hudut kartalları 3 ayda 22 FETÖ'cüyü Yunanistan'a kaçarken yakaladı
02 Nisan 2021 11:02