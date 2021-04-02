MSB: Azerbaycan askerlerinin komando temel eğitimleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.
|02 Nisan 2021 16:54
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