Bir üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde tüm adaylara 100 tam puan verdi
|02 Nisan 2021 16:57
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Memurlar.net'te geçen yıl yayımlanan haberde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yaşanan bir olaya yer verilmişti. Söz konusu haberde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yazılı aşamasının tamamlanmasına rağmen sözlü sınav aşamasından önce iptal edilmesindeki haksızlığa yer verilmiştir.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının iptal edilmesi üzerine dava açılmış ve dava personel lehine sonuçlanmıştır.
Mahkeme kararı sonrasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince, adaylar sözlü sınava alınarak, ama bu kez hak ve adalet gözetilerek tüm adaylara sözlü sınavda 100 tam puan verilmiştir.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i, başlangıçta istenmeyen bir süreç olmuş olsa da, sürecin son aşamasındaki örnek uygulamasından dolayı tebrik ediyoruz.
Üniversitenin yaptığı açıklama için tıklayınız.
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