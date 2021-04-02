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Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

AK Parti'nin meclise sunduğu yeni yasa teklifine göre mahkumlara elektronik posta ile haberleşme hakkı gelecek.
 02 Nisan 2021 17:19
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Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

AK Parti'nin meclise sunduğu yeni yasa teklifine göre mahkumlara elektronik posta ile haberleşme hakkı gelecek. Kapalı cezaevindeki hükümlülerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar akrabalarıyla yapacakları görüşmeler, cezaevi yönetimi tarafından dinlenebilecek. Görüşmeler elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar bir yıl sonunda silinecek.
NTV
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