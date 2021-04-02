GİB, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını iptal etti

Memurlar.net'te 1 Nisan'da yer alan haberde, bir sendikanın açtığı davada verilen karara yer verilmişti. Söz konusu Danıştay kararında, kurum içinden gelir uzmanlığı ile defterdarlık uzmanlığına atamayı düzenleyen usul ve esasların Resmi Gazetede yayımlanmamasından dolayı, "sözlü sınav" ve "en az 75 puan" ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu mahkeme kararını gerekçe göstererek bugün itibariyle sınav sürecini iptal ettiğini duyurmuştur. Bu karar, aylardır sınav için hazırlık yapan adayları mağdur etmiştir. Kurum çalışanların daha adil bir düzenleme yapılmasını talep etmektedir.

İŞTE GİB'İN KARARI

Başkanlığımızca 22 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılacağı İlan Edilen Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Hakkında Duyuru

Başkanlığımızca 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına ilişkin açılan dava neticesinde; Danıştay İkinci Dairesinin "7176 sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın bazı bölümlerinin yürütülmesinin durdurulması yönündeki E:2020/1713 sayılı kararına istinaden 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başkanlığımızca iptal edilmiştir.