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Vali 'maalesef' diyerek uyardı: Ev ziyaretleri devam ediyor

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 'Son zamanlardaki vaka artışının en büyük kaynağı, maalesef ev ziyaretleri ve misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar oluyor. Misafir kabul etmememiz gerekiyor' dedi.
 02 Nisan 2021 17:34
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Vali 'maalesef' diyerek uyardı: Ev ziyaretleri devam ediyor

Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda denetimlerde bulundu. Tedbirler konusunda vatandaşları uyaran Vali Günaydın, "Özellikle son zamanlardaki vaka artışının en büyük nedenlerinden biri olan ev ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. Bunun yanında misafir kabul etmememiz gerekiyor. Arkadaşlarımız bütün vakalarla ilgili çalışma yapıyor. Vakaların kaynağı araştırılıyor. Son zamanlardaki vaka artışının en büyük kaynağı, maalesef ev ziyaretleri ve misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar oluyor. Elbette ki ihtiyacımız olduğu zaman büyüklerimizin yanına gideceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız; ama bunu bir oturma, ziyaret şeklinde uygularsak bunların sonuçları da maalesef ağır oluyor" dedi.

'APARTMAN İÇİNDE GÜN YAPIYORLAR'

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Vali Günaydın, "Vatandaşlarımız ihbarda bulunuyor, apartman içinde gün yapıldığını ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor, maalesef ihbar doğru çıkıyor. Bunun gibi, özellikle okullarımızda ve etüt merkezlerimizde ortaya konan kuralların mutlaka ama mutlaka uygulanmasını talep ediyoruz. Bunları hep birlikte gerçekleştirdiğimiz zaman yakında güzel şeyleri de konuşmuş olacağız. Vakaların azalışlarını konuşacağız" diye konuştu.

Kısıtlamalara değinen Vali Günaydın, "Yarından itibaren hafta sonu kısıtlaması geldi. Bu kısıtlamalardan istediğimiz sonuçları alabilmemiz için apartmanlarda ve sitelerde oturan vatandaşların komşu ziyaretlerini mutlaka bir kenara bırakmalarını istiyoruz. Oyun parklarında çocukların yoğun olarak bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor. İstediğimiz sonuçları alamazsak daha farklı kısıtlamalar gündeme geliyor. Bizler elde ettiğimiz bu kazanımların daha da zenginleşmesi için çalışmalıyız. Bu kısıtlamaları kaldırmak için bireysel tedbirlere daha fazla uymalıyız" ifadesini kullandı.
DHA
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