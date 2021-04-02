Genç öğretmen kansere yenik düştü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkçe öğretmeni Emine Bora, kansere yenik düştü.
|02 Nisan 2021 18:08
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İlçenin Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Coşkun Bora'nın eşi, Mimar Sinan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Bora 47 yaşında kanser hastalığından vefat etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Bora'nın ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyerek, "Merhumeye Allah' tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dilerim. Mekanı cennet olsun öğretmenimizin" dedi.
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