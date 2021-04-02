1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç öğretmen kansere yenik düştü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkçe öğretmeni Emine Bora, kansere yenik düştü.
 02 Nisan 2021 18:08
+Aa- Yazdır
Genç öğretmen kansere yenik düştü

İlçenin Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Coşkun Bora'nın eşi, Mimar Sinan Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Bora 47 yaşında kanser hastalığından vefat etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Bora'nın ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyerek, "Merhumeye Allah' tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dilerim. Mekanı cennet olsun öğretmenimizin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
31 Mart 2021 22:04		 Koronavirüse yakalanan 7 öğretmenin tedavisi devam ediyor
30 Mart 2021 19:37
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
30 Mart 2021 08:19		 MEB: İl bazlı kararlar ile eğitime devam edilecek
29 Mart 2021 22:25
Yaşadığı sorunu öğrencilerinin yaşamasını istemedi, köy okulunu özel okula çevirdi
26 Mart 2021 21:37		 Öğretmenlerden bedensel engelli öğrenciye tekerlekli sandalye
26 Mart 2021 20:50
Gönüllü öğretmenler köy okullarını boyayarak güzelleştiriyor
24 Mart 2021 15:38		 3 nesil aynı okulda idarecilik yapıyor
23 Mart 2021 23:30
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
22 Mart 2021 12:16		 İstanbul MEM'in, yüz yüze ilk yardım eğitimi dayatmasına tepki!
22 Mart 2021 10:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı19:54 - Vaka sayıları 42 bine yükseldi19:51 - Kurum içi uzmanlığın iptal olması sonrasında İİBF'lilerden hoş olmayan etiket19:44 - 'Yatak bulunmadığı için hasta öldü' iddialarına yalanlama19:39 - Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı19:37 - 5 öğrenci aynı flütü kullandı, 14 kişi korona oldu
19:24 - O ilde mahkeme kararına rağmen ekmekte gram da fiyatta arttı19:22 - Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı19:08 - TFF, milli futbolculara prim verildiği iddialarını yalanladı19:06 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:55 - Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor18:53 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18:46 - İçişlerinden açıklama: Kısıtlama hangi ilde nasıl uygulanacak?18:39 - Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı18:37 - Bakan Selçuk: Bu bir rekor, Türkiye'de hiç bu kadar fidan almamıştım18:32 - Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:18 - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
AÖF online sınav giriş bilgileri yayımlandı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi yanıtladı: Aşı orucu bozar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnek çalışma 1
ateş ediyor 1
televizyonda rastladığım tek algılayabildiğim insan 1
hassasiyet 1
zakkum ağacı 2
entry bombardımanı 1
incir uyutması 1
kalori bombası 1
can-ı gönülden 2
episode 1
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği geçici işçi alacak
Malatya Battalgazi Sulama Birliği 18 işçi alacak
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam