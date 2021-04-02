1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.
 02 Nisan 2021 18:32
+Aa- Yazdır
Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi

Savcılık tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Özat, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine geldi.

Özat, ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
02 Nisan 2021 19:39		 Zonguldak'ta FETÖ davasında 11 sanık hapisle cezalandırıldı
02 Nisan 2021 17:37
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
02 Nisan 2021 14:17		 FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı
02 Nisan 2021 11:46
Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
02 Nisan 2021 10:04		 FETÖ'nün hakim savcı çalışma evinde kalan 8'i avukat 14 gözaltı
02 Nisan 2021 09:47
Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonu: 32 gözaltı
02 Nisan 2021 09:13		 Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ soruşturması: 10'u görevde asker 34 gözaltı
02 Nisan 2021 08:59
DEAŞ'lı kadınların 'bizi Avrupa'ya alın' modası
02 Nisan 2021 07:35		 FETÖ, CIA'in 'küresel enstrümanı'
02 Nisan 2021 06:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı19:54 - Vaka sayıları 42 bine yükseldi19:51 - Kurum içi uzmanlığın iptal olması sonrasında İİBF'lilerden hoş olmayan etiket19:44 - 'Yatak bulunmadığı için hasta öldü' iddialarına yalanlama19:39 - Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı19:37 - 5 öğrenci aynı flütü kullandı, 14 kişi korona oldu
19:24 - O ilde mahkeme kararına rağmen ekmekte gram da fiyatta arttı19:22 - Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı19:08 - TFF, milli futbolculara prim verildiği iddialarını yalanladı19:06 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı18:55 - Adli Tıp Grup Başkanlıklarının sayısı 9'dan 10'a çıkıyor18:53 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
18:46 - İçişlerinden açıklama: Kısıtlama hangi ilde nasıl uygulanacak?18:39 - Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı18:37 - Bakan Selçuk: Bu bir rekor, Türkiye'de hiç bu kadar fidan almamıştım18:32 - Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:18 - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki eltinin kaçtığı yufkacı, ilk kez konuştu!
KVVK'dan dilekçeye cevap bağlamında memurları ilgilendiren karar
Kılıçdaroğlu, 3. makam aracını TBMM'den istedi
Ankara çevre yolu ile Kırıkkale arasında 'ortalama hız koridoru' oluşturuldu
Okulların son durumuna ilişkin açıklama: Okullar kapanacak mı?
Kürşat Ayvatoğlu soruları yanıtladı: Bir insan hata yapabilir
MEB-EKYS sonuçları açıklandı
İçerisinde vücudu besleyecek besin yok. Aşı orucu bozar mı?
AÖF online sınav giriş bilgileri yayımlandı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi yanıtladı: Aşı orucu bozar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalem etek 2
glikoz 1
hodri 2
kağıt havlu 1
iskender kebap-künefe yanında light cola içen kişinin ruh hali 2
muazzez ersoy 2
manyetik rezonans 1
zail 1
şehriye 3
irat 1
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği geçici işçi alacak
Malatya Battalgazi Sulama Birliği 18 işçi alacak
Erzincan Altınbaşak Belediyesi zabıta memuru alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam