Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.
|02 Nisan 2021 18:32
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