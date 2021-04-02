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Bakan Selçuk: Bu bir rekor, Türkiye'de hiç bu kadar fidan almamıştım

Bir dizi ziyaretler ve toplu açılışlarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de 4 okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk daha sonra "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenler ile bir araya gelerek eğitim öğretim çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
 02 Nisan 2021 18:37
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3'ü anaokulu olmak üzere 19 okulun açılışı ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ayrıca 4 farklı okulu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk okul ziyaretlerinin ardından "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katılarak öğretmenler ile bir araya geldi. Gerçekleştirdiği ziyaretler öncesinde öğrenciler tarafından Bakan Selçuk'a Fidan Sertifikası verilirken, öğretmenler de Bakan Selçuk adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Kalıcı Konutlar mevki ve Fındıklı Aksu Köyü Gençleştirme Sahasında Bakan Selçuk adına 750 fidan dikerek sertifikası teslim edildi. Bu esnada Bakan Selçuk, Türkiye'de bir ilk olarak ilk defa 750 fidanın adına dikildiğini söyleyerek, "Bu bir rekor, Türkiye'de hiçbir kadar fidan almamıştım" diyerek teşekkür etti.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'de Bakan Selçuk'a, Düzce'den bir ormanının olduğunu belirterek dikim yapanlara teşekkür etti. Burada "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenler ile buluşan Selçuk, eğitim öğretim ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Düzce'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk son olarak ziyaretini gerçekleştirdiği okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirmesinin ardından Düzce'den ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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