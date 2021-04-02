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Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız"
 02 Nisan 2021 18:39
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Bakan Elvan, büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunum yaptı.

AB'den ekonomi reformlarına ilişkin gelen yoğun ilgi üzerine gerçekleşen toplantıda üye ülkelerin büyükelçileri hazır bulundu.

Bakan Elvan, toplantıda ekonomi reformlarının ana gövdesini oluşturan "makreoekonomik politikalar" ve "yapısal politikalar" hakkında detaylı bilgi verirken, büyükelçilerden reformlara ilişkin gelen soruları cevaplandırdı.

Elvan, toplantıda ayrıca büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.

Bakan Elvan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformlarını kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından, gerek yatırımcılardan gerekse yabancı misyon temsilcilerinden reformların içeriğine ilişkin toplantı talepleri aldık. Bu talepleri yerine getirmeyi son derece önemsiyoruz. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız."
Anadolu Ajansı
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