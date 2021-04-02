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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,48, altının gram satış fiyatı yüzde 1,68, dolar/TL yüzde 1,67, avro/TL yüzde 1,23 değer kazandı.
 02 Nisan 2021 18:53
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.371,43, en yüksek 1.438,88 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,48 artarak 1.430,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 kazanımla 453,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,66 artışla 3.006,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 723,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 734,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,67 değer kazanarak 8,1460 liraya, avro yüzde 1,23 artarak 9,5720 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Anadolu Ajansı
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