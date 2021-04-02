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Kurum içi uzmanlığın iptal olması sonrasında İİBF'lilerden hoş olmayan etiket

Gelir İdaresi Başkanlığının kurum içi uzmanlık sınavını iptal etmesi sonrasında memurlar.net'te yer alan habere tepki gösteren İİBF mezunları, sosyal medyada hoş olmayan bir etiket açmıştır.
 02 Nisan 2021 19:51
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Kurum içi uzmanlığın iptal olması sonrasında İİBF'lilerden hoş olmayan etiket

Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Ekim 2020 tarihinde yayımladığı ilanla 3 bin kişi alacağını duyurmuştur. 3 bin kişinin 1500'ü KPSS ile 1500'ü de kurum içi uzmanlık sınavıyla alınacaktı.

Ancak, bir sendikanın açtığı dava üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı günlerdir sınava hazırlık yapan adayların mağdur edileceğini görmeksizin, kurum içi uzmanlık sınavını iptal etmiştir. Oysaki Danıştay kararında belirtildiği üzere konu yönetmelik düzenlemesi yapılarak da çözülebilirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının sınavı iptal etmesi üzerine, memurlar.net'te yer alan haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığından hoş olmayan karar" ifadelerinin yer aldığı bir haber yapılmıştır. Bu ifadelere ise İİBF mezunları tepki göstermiştir. Sosyal medyada "Memurlar.net'ten HoşOlamayanHaber" başlıklı bir etiket açılmıştır.

İİBF mezunları 1500 kişilik kadronun iptal etmesi halinde, kadroların kendilerine tahsis edileceğini düşünmektedir. Oysaki böyle bir şey olmayacaktır.

Kamu kurumları, kurum aidiyetinin artması ve personelin memnun olması için zaman zaman bu tür uygulamalarda bulunmakta olup, görevde yükselme gibi değerlendirilen bu türden bir uygulamada yadırganacak bir durum bulunmamaktadır. Şuan açıkta bulunan adayların da kamuya girmesi halinde, bir süre sonra ilk talep edecekleri husus, formasyonlarına uygun işlerde çalıştırılmaktır.

Bu bağlamda İİBF mezunlarının sosyal medyada açtıkları "Memurlar.net'ten HoşOlamayanHaber" başlıklı etiket hoş olmamıştır.

Memurlar.Net
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