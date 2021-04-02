Edirnelilerin 'Ferrari' ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız
|02 Nisan 2021 20:33
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Edirne'nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi girişinde
çekici üzerinde kırmızı lüks otomobil ile karşılaşan Edirneliler şaşkınlıklarını
gizleyemedi.
Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan '54 KS 600' olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia edenler oldu.
En büyük ilgiyi çocuklar gösterdi
Kırmızı lüks otomobili gören çocuklar, hemen otomobilin önünde poz vererek, o anı ölümsüzleştirmek istedi. Sadece bilgisayar oyunlarında böyle araçlar gördüklerini dile getiren çocuklar, araca dokunarak bir nevi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
'10 numara 5 yıldız' yorumu
Lüks otomobilin etrafı ellerinde cep telefonu olan vatandaşlarla kalabalıklaşmaya başladı. Otomobili fotoğraflayan vatandaşlar, '10 numara 5 yıldız' yorumunu yaptı.
Çekicinin şoförü 'ünlü bir iş adamının' dedi
Bir süre sonra çekici aracı kullanan şahıs şoför olduğunu ve görüntülenmek istemediğini dile getirerek, basın mensuplarına net bir açıklama yapmadı. Gizemli aracın ünlü bir iş adamına ait olduğunu ve yurt dışından getirdiğini söyleyerek, araçla bölgeden ayrıldı.
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