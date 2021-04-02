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ABD'de kongre binasına saldırı: Saldırgan öldürüldü

ABD Kongre Binası, bir aracın hızlıca bariyerlere çarpması nedeniyle kapatıldı. 2 polise çarparak yaralayan saldırgan ise öldürüldü.
 02 Nisan 2021 22:03
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ABD'de kongre binasına saldırı: Saldırgan öldürüldü

ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongre Binası'nda yine alarm verildi. Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

BİR ARAÇ HIZLICA BARİYERLERE GİRDİ

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

2 POLİSİ ÇARPARAK YARALADI

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı. NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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