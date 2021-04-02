ABD'de kongre binasına saldırı: Saldırgan öldürüldü
|02 Nisan 2021 22:03
|+Aa- Yazdır
ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongre Binası'nda yine alarm verildi. Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
BİR ARAÇ HIZLICA BARİYERLERE GİRDİ
ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.
2 POLİSİ ÇARPARAK YARALADI
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı. NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
01 Nisan 2021 19:28
|Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz
01 Nisan 2021 19:10
|Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı
01 Nisan 2021 17:13
|DSÖ'den Avrupa'ya 'aşılama' uyarısı: Çok yavaş
01 Nisan 2021 14:34
|İlham Aliyev, Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
01 Nisan 2021 13:37
|Uğur Şahin uyardı: Stok yapmayın, aşı yapın
01 Nisan 2021 08:25
|AB liderleri, dört dosya ile geliyor
01 Nisan 2021 07:24
|OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
01 Nisan 2021 06:15
|Facebook, Donald Trump'la yapılan röportajın paylaşımını engelledi
01 Nisan 2021 00:58
|Fransa'da okullar en az 3 hafta boyunca kapatıldı
31 Mart 2021 21:27