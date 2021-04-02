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Şube müdürü koronaya yenik düştü

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Yılmaz Tümer (55), korona virüse yenik düştü. Tümer, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
 02 Nisan 2021 20:37
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Şube Müdürü Orman Yüksek Mühendisi Yılmaz Tümer, yaklaşık olarak 15 gündür tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 1 Nisan Perşembe günü 55 yaşında korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yılmaz Tümer'in cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi. Kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi Kabristanlığında toprağa verildi.

Tümer'in cenazesine, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan, Orman İdaresi Planlama Daire Başkanı Murat Çevirme, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Amasya Orman Bölge Müdürü Halif Oflu, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve çok sayıda ormancı katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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