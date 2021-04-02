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58 ilde uygulanacak hafta sonu yasağı başladı

Kovid-19'la mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
 02 Nisan 2021 21:04
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58 ilde uygulanacak hafta sonu yasağı başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00 ve yarın 05.00 saatleri arası ile yarın saat 21.00'de başlayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

"Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde ise saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

- Ekmek satan bayiler hafta sonu hizmet verecek

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu hizmet verecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Çevrim içi sipariş firmaları da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

"Yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yarın veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Bu arada "düşük" ve "orta riskli" illerde sokağa çıkma kısıtlaması yarın ve pazar günü 21.00-05.00 saatlerinde olacak.
Anadolu Ajansı
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