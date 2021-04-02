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Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran zanlı tutuklandı

Bursa'da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kızı başka birine benzettiğini, bu yüzden saldırdığını iddia etti.
 02 Nisan 2021 21:39
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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan E.Ö.(18), tanımadığı bir adamın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek, muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

''Abimi öldüren kıza benzetince saldırdım, bilerek olmadı''

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dedi.

Yaşanan olayın ardından İHA'ya konuşan E.Ö., "Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiçbir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül, sen ağabeyimi öldürdün, ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.
Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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