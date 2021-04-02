Yeni araçlar hizmete girdi: İlk testi Vali yaptı
|02 Nisan 2021 21:47
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Edirne Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan 4 adet yeni ambulans ve toplam 19 adet hizmet aracının tanıtımı yapıldı.
"Sağlık sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz"
Tanıtım programında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağlık reformlarının artarak devam edeceğine dikkat çekerek, "Biz sağlık sistemimizi iyileştiriyoruz. Yeni hastaneler, yeni sağlık tesisleri kuruyoruz. Yeni araç gereç, yeni donanım malzemeleri alıyoruz, sürekli yeniliyoruz ve sürekli yeni araçlarla sağlık sistemimizi takviye ediyoruz, destekliyoruz. Hiçbir şekilde eski araçlarla, eski malzeme ve donanımlarla sağlık hizmeti vermiyoruz" dedi.
"Sağlık hizmetinden duyulan vatandaş memnuniyeti günden güne artıyor"
Canalp, "Vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini en üst noktada
gerçekleştirebilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Ve sağlık hizmetinden duyulan
vatandaş memnuniyetini de günden güne artıyor. Biz de bunun memnuniyetini yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.
Canalp, "Ancak şunu söylemek isterim; bizi güçlü kılan şey nedir? Yeni hastane binalarımız mıdır? Evet kısmen odur. Yeni donanım malzemelerimiz midir? Evet odur. Araç gerecimiz midir? Evet odur. Bunların mutlaka bir katkısı bir faydası vardır. Ama sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini bu kadar yüksek tutmamızın en temel sebebi nedir derseniz, bu da bizim fedakar sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu çalışmalardır" dedi.
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