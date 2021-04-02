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Maltepe Belediye Başkanı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın, Maltepe sahil yolunda alkolün etkisiyle bir araca arkadan çarptığı ve daha sonra olay yerine özel kalemini gönderdiği iddia edildi.
 02 Nisan 2021 22:13
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İstanbul Maltepe sahil yolunda meydana gelen bir kazayı yapanın Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç olduğu iddia ediliyor.

ALKOLLÜYKEN ARAÇ SÜRDÜ, KAZA YAPTI

Alkollü olarak direksiyon başına geçen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın önündeki aracı fark etmediği, arkadan çarptığı, kaza sonrası olay yerinden uzaklaştığı, kaza yerine başkasını gönderdiği iddia edildi.

ÇARPTIĞI KİŞİ KAMERAYA KAYDETTİ

Tüm o anlar, aracına çarptığı kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Kılıç'ın aracı ve çarptığı arabanın son halleri yer alıyor. Kazayı gören tanıklar da ifade veriyor.

BELEDİYE'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "bir personelimiz" vurgusu yapılarak şöyle denildi. "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır"

Kazazede kadının, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini açıkladı ve "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar" dedi.
Memurlar.Net
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