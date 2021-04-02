Kars Emniyet Müdürlüğü, hamile kadını taciz eden şoföre 'şlem yapılmadığı' iddialarını yalanladı
|02 Nisan 2021 23:24
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Kars Emniyet Müdürlüğü, otobüse yavaş bindiği için hamile kadına sözlü cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen otobüs şoförü hakkında yasal işlemin aynı gün başlatıldığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde çıkan "cinsel taciz" olayı hakkında otobüs şoförüne herhangi bir işlemin yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Otobüs şoförü hakkında olayın yaşandığı gün işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"27 Mart saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan, şoförün kapıyı kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi araç içinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolayı yavaş hareket ettiğini otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan etmiş ve savcılık talimatı kapsamında cinsel taciz suçundan tahkikata başlanılmıştır. Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsü tespit edilerek aynı gün yakalanmış ve hakkında şüpheli olarak gerekli yasal işlemler yapılmıştır."
Açıklamada, otobüs şoförü hakkında savcılıkta adli işlemlerin devam ettiği belirtilerek, ayrıca maske takmadığı tespit edilen şüpheliye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 900 lira idari para cezası da uygulandığı kaydedildi.
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