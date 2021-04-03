3 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
3 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları.
|03 Nisan 2021 00:05
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova ilçesi ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Hakkari/12.20/15.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak ve Pendik Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/12.00-13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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