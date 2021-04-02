Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
|02 Nisan 2021 23:53
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Aydın'ın kullandığı 55 ABG 51 plakalı kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde Erol Bak idaresindeki 55 AG 500 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, seyir halindeki Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Bak ile Aydın'ın yanı sıra araçlardaki Semanur Adlısanlı ve Arda Ayberk Bak yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sürücü Bak'ın Bölge İdare Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi.
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