Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı
ABD'nin Detroit kentinde yangın ihbarı alarak hızla olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı önce bir cipe, sonra akaryakıt istasyonunda bulunan araca çarparak yangına yol açtı.
|03 Nisan 2021 00:17
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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Aldığı yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye aracı önce seyir halindeki bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı daha sonra akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt alan park halindeki bir araca çarptı. İstasyonda yangın çıkarken, 3 itfaiye eri dahil 7 kişi hafif yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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