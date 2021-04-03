İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
|03 Nisan 2021 00:28
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Karabük, Mart ayında korona virüs vaka sayılarının hızla artış göstermesinin ardından çok yüksek riskli iller arasına girdi. Kentte Covid-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvuran pozitif vakalarının yüzde 80'inde İngiltere mutantı görüldü. Mart ayı başından itibaren günlük 35-40 vakanın görüldüğü kentte son günlerde vaka sayısı 100'e yaklaştığı ve bunların yüzde 10'unun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
"İZİNLİ KINA EĞLENCESİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYULMADI"
Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi TOKİ konutlarında korona virüs tedbirleri kapsamında izinli olarak kına eğlencesi düzenlendi. Bilinen virüse göre daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonlu virüse rağmen eğlencede maske takmayan vatandaşlar dikkat çekerken, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü.
17 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüse yakalanan kişi sayısının 21 bini geçtiği Karabük'te 349 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler ile gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasındaki 100 bin kişiye oranla Karabük'ün çevre illere göre daha iyi bir konumda olduğu görülüyor.
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