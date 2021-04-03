Bakanlıklara Bağlı, Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
|03 Nisan 2021 01:50
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR
İLE
DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 72
MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 277- (1) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen bölge müdürlüklerinden oluşur. Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlıkça bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleri ile meydan meteoroloji müdürlükleri kurulabilir.
(2) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."
MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirminci Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.
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