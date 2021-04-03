PKK'nın kozmik derneği

PKK'nın STK yapılanmasının çatı örgütü olduğu ortaya çıkan MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), takip ettiği çocukları örgütün talebi doğrultusunda avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendiriyor.

Diyarbakır'da geçtiğimiz mart ayında operasyon düzenlenen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (MEBYA-DER) terör örgütü PKK'nın STK yapılanmasının çatı örgütü olduğu ortaya çıktı.

PKK'nın bu dernek aracılığıyla çocukları anaokulundan itibaren takibe aldığı, dağ kadrosunda bulunan teröristler ve ölen teröristlerin kayıtlarını tuttuğu belirlendi.

ÇOCUKLARI TAKİBE ALDILAR

Yeni Şafak, terör örgütü PKK'nın STK ayağını oluşturan MEBYA-DER soruşturmasına ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada derneğin bazı anaokullarında çocukları takip altına aldığını belirledi. Özellikle yakınları PKK'nın dağ kadrosunda olan ailelerin çocuklarının eğitim giderlerinin karşılandığı, ideolojik eğitimler verildiği, ailelere maddi yardım yapıldığı tespitler arasına girdi.

AVUKAT, DOKTOR, ÖĞRETMEN

Takip edilen bu çocukların örgütün ihtiyaçlarına göre sivil kadrolar için hazırlandığı öğrenildi. Derneğin bu çocukları örgüt üst yönetiminin isteğine ve yeteneklerine göre avukat, doktor, öğretmen gibi kamu kurumlarına sokabilecekleri alanlarda yetiştirdikleri belirlendi. Dernekte ele geçirilen belgelerde bazı anaokulları ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören çocukların takip edildiği ve ailelerine para gönderildiği tespit edildi.

PKK'LILARIN AİLESİNE PARA

Alınan bilgiye göre dernek, öldürülen ve dağda olan teröristlerin "yurtsever" ve "değer ailesi" olarak adlandırılan yakınlarını da finanse ediyor. Dernek arşivinden çıkan belgelerde MEBYA-DER'in Diyarbakır'da 2 bin 700 örgüte müzahir aileyi, bağış yapanlar aracılığı ile finanse ettiği öğrenildi. Derneğin dağ kadrosundan şehir merkezine gelen teröristleri bu ailelerin evlerine göndererek gizlediği de dernekten çıkan belgelere yansıdı.

Ölenlerin izini sürüyor

Derneğin PKK ile eşgüdümlü çalıştığı da ele geçirilen belgelerle kanıtlandı. Operasyonlarda öldürülen, ancak vücut bütünlüğü olmadığı için kimliği belirlenemeyen, DNA'ları alındıktan sonra isimsiz mezarlara gömülen teröristlerin kimlikleri söz konusu dernek tarafından tespit edilmiş. Kandil'le irtibata geçerek ölen teröristlerin kimliklerini alan dernek üyeleri, mezarlarda işaretlemeler yaptı, hangi teröristin nerede gömülü olduğunu haritalandırdı. Bu haritalar da dernek arşivinde ele geçti. Ayrıca derneğin, sınır ötesinde öldürülen teröristlerin cenazelerinin getirilip defnedilmesi gibi birçok faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

1994 ARŞİVİ ELE GEÇTİ