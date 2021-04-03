Şentop masaya yumruğunu vurmuş

CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın, tüm itirazlara rağmen, oldubittiye getirerek, yaptığı oylama ile kanun teklifinin maddelerine geçilmesi çarşamba günü reddedilmişti. İçtüzüğe göre maddelerine geçilmesi reddedilen bir teklifin, tamamı da reddedilmiş sayılıyor ve bir yıl süre ile aynı teklif yeniden Meclis gündemine getirilemiyor. AK Parti'nin oylamanın yenilenmesi için Meclis Başkanlık Divanına yaptığı itirazın değerlendirildiği toplantıda da sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda CHP'li Başkanvekili Haydar Akar'ın, Meclis Başkanı Şentop'un olaya müdahale etmesini "milli iradeye darbe" olarak nitelemesi üzerine Şentop, masaya yumruğunu vurarak "Başkan vekilleri, Meclis Genel Kurulunu kendi nam ve hesaplarına göre yönetmezler. Meclis başkanları adına yönetirler. Benim vekilim yönetirken de içtüzük gereği hata olduğu takdirde bunun siyasi, hukuki sorumluluğu bendedir. Bu şekilde milli iradenin tecellisine karşı adeta bir kumpas yapıldığı şüphesi varsa tabii ki yetkilerimi kullanacağım" diyerek Akar'a tepki gösterdi.

BENZER ÖRNEKLER VAR

CHP'lilerin iddialarının aksine, söz konusu yöntem geçmişte de defalarca uygulandı. Örneklerden bazıları şöyle:

14.12.1988 tarihli 42'nci Birleşimde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi oya sunuldu. Başkan tarafından kabul edenler-kabul etmeyenler denildikten sonra yoklama ve karar yeter sayısı talepleri dile getirildi. Bu aşamadan sonra yoklama yapılamayacağı itirazları ve tartışmaların ardından bütçenin bölümlerine geçilmesinin kabul edilmediği Başkan tarafından ifade edildi. Başkanlık Divanı 16.12.1988 tarihli ve sayılı Kararı ile oylama işleminde yanlışlık ve noksanlık bulunduğuna ve bu nedenle oylamanın geçersiz sayılarak tekrarlanmak suretiyle Genel Kurulca ikmali gerektiğine karar verdi. 17.12.1988 tarihli 45'inci Birleşimde Bütçe görüşmeleri yapıldıktan sonra bu karar okundu. Okuma işleminin ardından Divan Kararı işaretle oya sunuldu. Kararın kabulünün ardından bir önceki birleşimde yapılan oylama tekrarlandı.

28.1.1997 tarihli 51'inci Birleşimde Meclis soruşturması önergesiyle ilgili olarak yapılan açık oylamaya 493 üye katıldı; 242 kabul, 247 ret, 3 ise geçersiz oy kullanıldı. Bu sonucun ardından söz alan Hikmet Uluğbay, Bülent Ecevit'in oy kullanmamış olarak kayıtlı olduğunu ancak beraber oy kullandıklarını ifade ederek, oylamanın sonucuna ilişkin Meclis Başkanlığına itiraz edeceklerini belirtti. İtirazlar üzerine bir İnceleme Komisyonu teşkil edildi. Oylamanın tekrarlanması oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakerelerin ardından soruşturma önergesinin açık oylamasının tekrarı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1992 Bütçesinin bölümlerine geçilmesiyle ilgili oylamanın yeniden yapılmasına yönelik 23 Mart 1992 tarihli Başkanlık Divanı kararı o dönem Anayasa Mahkemesine götürüldü. Yekta Güngör Özden'in başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla iptal talebinin reddine karar vererek, Başkanlık Divanı kararının Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

BÜTÜNÜYLE CEHALET!

TBMM Başkanı Şentop, kanun teklifi oylaması ile ilgili "Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır. Geçmişte de benzer şeyler yaşandı. Bazı siyasetçiler, köşe yazarları yaşananları 'Meclis'e darbe' falan gibi ifade ettiler. Bunlar bütünüyle cehalet mahsulüdür." ifadelerini kullandı.