Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında tanık olarak ifade verdi
Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi
|03 Nisan 2021 07:40
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar
03 Nisan 2021 08:45
|Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
03 Nisan 2021 07:30
|PKK'nın kozmik derneği
03 Nisan 2021 06:15
|HDP'li eski milletvekili Gergerlioğlu gözaltına alındı
02 Nisan 2021 23:39
|Manisa'da FETÖ üyesi 2 eski öğretmen yakalandı
02 Nisan 2021 20:46
|Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
02 Nisan 2021 19:39
|Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasında tanık olarak ifade verdi
02 Nisan 2021 18:32
|Zonguldak'ta FETÖ davasında 11 sanık hapisle cezalandırıldı
02 Nisan 2021 17:37
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
02 Nisan 2021 14:17
|FETÖ'nün firari 'örgüt ablası' eski öğretmen Ankara'da yakalandı
02 Nisan 2021 11:46