Gündüz aile hekimi gece zehir taciri
|03 Nisan 2021 08:00
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Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri geçen hafta İstanbul'dan Ankara'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Milliyet'in edindiği bilgiye göre şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste aramalarda bulunan polis ekipleri otobüsün bagaj bölümünde bulunan karton içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 370 tablet halinde toplamda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Kargoyu almaya gelen G.D. gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından operasyon başka bir boyut kazandı. G.D.'nin uyuşturucu maddeyi Mamak'ta bir aile sağlı merkezinde görev yapan Doktor Ö.A.E. için aldığı belirlendi.
Para karşılığı anlaşmış
G. D.'nin yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı, para karşışığı Dr.Ö.A.E.'nin kuryelik teklifini kabul ettiği öğrenildi.Ö.A.E.'nin olay günü aile hekimliğinde işi çıktığı için uyuşturucu maddeyi almaya gidemediği, bu nedenle G.D.'yi gönderdiği kaydedildi. G.D.'nin bir süredir Ömer Ali E. tarafından uyuşturucu madde alma ve piyasaya dağıtma sürecinde kullanıldığı belirtildi.
Otobüs bagajında
Ö.A.E.'nin, deşifre olmadan uyuşturucu temin etmek için uyuşturucu maddenin, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerin bagaj bölümünde kayıt dışı yöntemle Ankara'ya gelmesini sağladığı belirlendi. Otobüs firmalarının, "bir yakına kargo gönderildiği" ifade edilerek atlatıldığı tespit edildi.
Adli kontrolle serbest
Hakkındaki iddiaları reddeden Dr. Ö.A.E.'nin G.D. ile yaptığı WhatsApp yazışmaları uyuşturucu ticareti yaptığını belgeledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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